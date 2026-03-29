現地時間3月28日、ドバイ・メイダン競馬場で行われたドバイターフ（G1・芝1800m）は、ウィリアム・ビュイック騎乗のオンブズマンが快勝。ゴドルフィンに新たなタイトルをもたらした。レースは日本のガイアフォースが主導。オンブズマンは外目の中団で流れに乗り、残り300mで一気に抜け出して完勝。2着クドワー、3着アンドレアスヴェサリウスに約2馬身差をつけた。ビュイック騎手は「オンブズマンは今季初戦でしっかりと能力を