現地時間3月28日、ドバイ・メイダン競馬場で行われたドバイゴールデンシャヒーン（G1・ダ1200m）は、C.ビーズリー騎乗のダークサフロンが快勝。前年に続く連覇を達成した。ビーズリー騎手とビン・ハーマッシュ調教師は、この日G1連勝となった。レースは11番枠から好スタートを決めて先行。残り500mで先頭に立つと、そのまま押し切り、ブリーダーズカップスプリント覇者ベントルナートの追撃を封じた。キャッツバイファイブが3