フィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）女子フリーが２７日（日本時間２８）に行われ、今季限りで引退する坂本花織（２５＝シスメックス）が今季世界最高となる合計２３８・２８点をマークし、２年ぶり４度目の優勝を果たした。その見事な有終Ｖが、世界中で大きな反響を呼んでいる。国際的なフィギュアスケート専門メディア「ゴールデンスケート」は、坂本が会見で「ＧＯＡＴ（史上最高）と呼ばれることについて」問