現地3月28日にドバイ・メイダン競馬場で行われたアルクオーツスプリント（G1・芝1200m）は、ネイティブアプローチが差し切りで制し、地元UAE勢に大きな勝利をもたらした。残り200mで日本のルガルを捉える差し切りで、国際色豊かな一戦を制した。前走のG3ナドアルシバ・ターフスプリント勝ちで評価を上げて臨んだ一戦。ビーズリー騎手は「とにかくスピードの塊のような馬」「簡単な馬ではありません」と語りつつも、前に壁を作