ボーイズグループCROSS GENE出身の日本人タレント、タクヤ（寺田拓哉）が25年ぶりに実の父親との再会を果たした。去る3月28日、韓国で放送されたKBS 2TVのバラエティ番組『家事をする男たち』シーズン2では、タクヤが、父親が生きていることを確認し、住所をもらった。【写真】タクヤ、実の父の顔は「覚えていない」これまでの引っ越し履歴を辿りながら、タクヤは不安を募らせていた。故郷から遠く離れた場所に住む父親の健康状態