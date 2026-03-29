◆センバツ第１０日▽準決勝智弁学園２−１中京大中京（２９日・甲子園）智弁学園（奈良）が逆転勝ちで優勝した２０１６年以来２度目の決勝進出を決めた。３回に１点を先行されてビハインドを背負ったが、６回に馬場井律稀の同点打で試合を振り出しに。８回には４番・逢坂悠誠が勝ち越し二塁打を放って、この試合初めてリードを奪った。一進一退の攻防。高校野球の醍醐味が詰まった戦いが終わり、両チームがアルプススタ