元「モーニング娘。」でタレントの辻希美と俳優・杉浦太陽の長女でモデルとしても活動する希空（のあ）が、美脚を披露した。希空は２９日までにインスタグラムを更新。「何枚目が好き？」と記し、ピンクのパーカーにミニスカートをあわせたコーデを公開した。スラリとした美脚をあらわにした全身ショットなどをアップ。この投稿には多数の「いいね！」がよせられている。