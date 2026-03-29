モデルでタレントの「めるる」こと生見愛瑠が２９日までに自身のインスタグラムを更新。「沢山歩いたけど沢山食べた」とつづり、街中でのショットなどをアップ。カジュアルなアウターを着た姿や、襟がついたアウターを着る姿などを披露した。この投稿には「かわいすぎる！」「めちゃ好き」「そんな日もいいですね！」「春ですね」「お人形さんみたいに可愛い」「めっちゃ綺麗」「笑顔が輝いてる」などの声が寄せられている。