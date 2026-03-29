俳優の峰竜太が２９日、総合司会を務めるＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）最終回に生出演した。現在７４歳の峰は、１９９３年１０月からＭＣを務める和田を支えてきた。エンディングで、峰は「さぁいよいよですね、レギュラーが最終回ということでまもなく終了なんですけど」と切り出し「アッコさん、テレビをごらんのみなさん、会場のみなさんに一言お願いします」と促し、和田にラストメッセージを