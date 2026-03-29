◇第98回選抜高等学校野球大会 準決勝 智弁学園 2-1 中京大中京(29日、甲子園球場)春のセンバツ高校野球準決勝第1試合は、智弁学園(奈良)が逆転勝ちを収めて決勝進出を果たしました。準々決勝では8点差を逆転勝ちし勢いに乗る智弁学園と、春のセンバツ最多61勝の中京大中京による一戦。両チームの背番号1同士による投げ合いで始まった試合は3回表、中京大中京・神達大武選手(2年)に犠牲フライを打たれ1点先制されます。対する智弁