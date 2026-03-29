見た目も味わいも華やかな春限定スイーツが、TOKYOチューリップローズから登場♡今回の新作は、バラの美しさとあまおう苺の贅沢な味わいを融合した特別なケーキ。とろけるような半生食感と上品な甘みは、春のご褒美にぴったりです。思わず写真に収めたくなる可憐なビジュアルで、心ときめくひとときを楽しんでみませんか♪ バラの形が美しい新感覚ケーキ 「チーズローズ・あま