■MLBドジャース 3ー2 ダイヤモンドバックス（日本時間29日、ドジャースタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのダイヤモンドバックス戦に“1番・DH”で出場し、2打数0安打2四球。3戦連続で出塁をマークするも、前日に続き快音は響かず。しかしドジャースは31歳の誕生日を迎えたW.スミスの逆転2ラン本塁打で3ー2で勝利、開幕3戦連続逆転勝利で3連勝を飾った。試合は1点ビハインドで迎えた8回、2死からM.ベッツ（33）が