モデルでタレントの鈴木奈々（37）が29日、自身のインスタグラムを更新。愛車を公開した。【写真】「運転しやすくてお気に入り」愛車を公開した鈴木奈々「私の愛車です SUZUKIのクロスビーです」とつづり、ブラック×ホワイトのツートンカラーの愛車の写真をアップ。「小回りきくからめちゃめちゃ運転しやすくてお気に入り！コンパクトカー大好き」と愛情たっぷりに紹介した。これに対しファンからは、「素敵ですね」「似合