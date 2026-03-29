ジャーナリスト石原伸晃氏（68）が29日、フジテレビ系「SUNDAYブレイク．」（日曜午前7時、初回のみ7時30分）にコメンテーターとして出演。原子力発電の活用について私見を述べた。番組では政府による電気、ガス代の補助金が今月31日で終了し、来月から値上がりすることを伝えた。石原氏は「やっぱり安全な原発はできる限り地元の理解を得て動かす」と切り出すと、「これをやる以外は、日本は自分のエネルギーを持ってませんから。