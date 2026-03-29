フリーアナウンサーの松本圭世が２９日、インスタグラムを更新。人気バンド「Ｎｏｖｅｌｂｒｉｇｈｔ」のギター、沖聡次郎との結婚を発表した。双方連名での発表コメント全文は以下。「いつも応援してくださる皆さまへこの度、沖聡次郎と松本圭世は結婚いたしましたことをご報告申し上げます。また、結婚後、新たな命を授かりました。未熟な二人ではございますが、家族として支え合い歩んでまいります。これからも、支