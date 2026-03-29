歌手和田アキ子（75）が司会を務めるTBS系情報番組「アッコにおまかせ！」が29日、レギュラー放送最終回を迎えた。放送回数はこの日で1963回となった。スタジオには出川哲朗、勝俣州和、松村邦洋、カンニング竹山、陣内智則、井戸田潤、囲碁将棋、見取り図、ニューヨーク、朝日奈央ら、準レギュラーが大集合した。エンディングで和田は「『アッコにおまかせ！』、40年迎えましたけども、ご覧いただきましてありがとうございました