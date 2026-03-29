私はコノミ。夫・アサヒが3週間の育休をとっているのですが、育児にも家事にも非協力的です。義両親から叱られるも「育児は母親の仕事だ」と。義父が家事について聞くと、「家事のあいだはリクトを見てやってる」とここぞとばかりに主張までしてきます。しかし私が「泣くと相手をしてくれない」と指摘すると、やっとアサヒは口ごもりました。義父はさらに厳しい言葉を投げかけ、義母はアサヒの情けなさに涙します。その姿を見て私