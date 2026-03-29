アニメ『刃牙道』が、第2クールも引き続きNetflixで世界独占配信されることが発表された。あわせて、ティザーPVとティザービジュアルが公開され、第1クールが今年テレビ放送されることも明かされた。【画像】覇気やばすぎ！『刃牙道』第2クールティザーPV場面カットティザーPVは、覇気を感じさせる宮本武蔵の姿とともに、「まだ我々は全力の宮本武蔵を見てはいない」と語る本部以蔵の印象的なセリフから幕を開ける本映像では、