【全国の29日の天気】北海道から九州は、おおむね晴れるでしょう。ただ関東から西の太平洋側は、大気の状態が不安定で、午後は、にわか雨や雷雨の可能性があります。お花見は、折りたたみの傘があると安心です。【全国の予想最高気温】気温は全国的にこの時期としては高く、4月から5月上旬並みの陽気になるでしょう。関東から西の各地は、20度から24度くらいの見込みです。【全国の週間予報】・大阪から那覇30日の西日本は夕方以降