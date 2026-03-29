タレントで歌手の和田アキ子さんが、3月29日、1985年から続く、TBS系の看板番組『アッコにおまかせ！』の最終回に出演。４０年間にわたる、番組のフィナーレを迎え、万感の想いを語りました。 【写真を見る】【 和田アキ子 】 『アッコにおまかせ！』最終回「生放送で４０年間、やれたことを、自分の中で、誇りに思っております」万感の想い明かす番組終盤、出川哲朗さんが、和田アキ子さんに、出演者を代表してメッセー