【モデルプレス＝2026/03/29】“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」（毎週水曜よる10時〜）に参加している元AKB48でモデル・女優の永尾まりやが3月28日、自身のInstagramを更新。背中が開いた私服ショットを披露し、話題を呼んでいる。【写真】32歳元AKBメンバー「すべてが絵になる」マルタでの美背中開放ショット◆永尾まりや、美背中際立つ私服ショット披露永尾は「『ラブ