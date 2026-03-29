フルート奏者でモデルのCocomiさん（24）が2026年3月23日、自身のインスタグラムを更新。ブーツ×デニムのミニスカートをあわせたコーデを披露した。Cocomiさんは俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの長女として知られる。妹はモデルで俳優のKoki，さん。「着てみて着心地抜群」名前さんは、「快晴」とし、よく晴れた空の下と水辺の風景を背景に、ガードレールにもたれかかっているショットを含む8枚の写真を投稿した。本日の