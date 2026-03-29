元乃木坂４６でタレントの秋元真夏がプライベートショットを公開。オフ感あふれるショットが、ファンを喜ばせている。秋元は２８日に自身のインスタグラムを更新。「寝過ぎちゃっていつも映画見れない。」と記し、機内でフードを被り、目をつぶったショットなどをシェアした。この投稿には「可愛いすぎる！」「最強」「寝る子は育つ！」「移動中も可愛いのかよ」などの声が寄せられている。