◆センバツ第１０日▽準決勝智弁学園２−１中京大中京（２９日・甲子園）中京大中京は（愛知）が智弁学園（奈良）に敗れ、準優勝した１９９７年以来２９年ぶりの決勝進出はならず。東邦に並ぶセンバツ最多５度目、そして甲子園では昭和１０度、平成１度に次ぎ、異なる３元号での優勝（過去３校）を目指したが届かなかった。プロ注目の左腕・杉本真滉（３年）に対し、両チーム無得点の３回に無死三塁の好機を作り、３番・神