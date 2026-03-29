◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２９日・マツダスタジアム）広島―中日のスタメンが発表された。広島は先発投手を除き、３戦連続同様。今季から先発転向した栗林が２７２登板でプロ初先発。前回リーグＶの１８年以来となる本拠地開幕３連勝を狙いにいく。以下は両軍のスタメン。【中日】１（右）カリステ２（二）田中３（中）岡林４（左）細川５（三）福永６（一）サノー７（捕）石伊８（遊）村松９（投）高橋宏【広島】１（