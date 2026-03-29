◇MLB ドジャース3-2ダイヤモンドバックス(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのウィル・スミス選手が、逆転の2ランホームランを放ち、逆転勝利を飾りました。ダイヤモンドバックス戦に「4番・キャッチャー」でスタメン出場したスミス選手。現地の28日は31歳の誕生日で、試合前には2人の娘さんが始球式を務めていました。1点を追う8回の第4打席、2死1塁の場面で打席に立つと、粘って迎えた7球目、高めに浮いたフォーシ