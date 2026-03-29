◇第98回選抜高校野球大会第10日準決勝中京大中京 1―2 智弁学園（2026年3月29日甲子園）中京大中京（愛知）は智弁学園（奈良）に1―2で逆転負けし、準優勝した97年以来29年ぶりの決勝進出を逃した。3回1死三塁から3番・神達大武（3年）の中犠飛で先制。智弁学園の左腕エース杉本真滉（3年）に対し6回まで毎回走者を出したものの、要所を抑える投球の前に追加点を奪えなかった。先発したエース右腕の安藤歩叶（3年）