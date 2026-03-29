グラビアアイドルの池本しおりが２９日、都内で２ｎｄ写真集「ほんとのしおり。」（ワン・パブリッシング）の発売記念イベントを行った。身長１５０センチのベビーフェイスにマシュマロボディを兼ね備えた「ミニグラ」として話題。今回はタイのリゾート地パタヤで撮影を行い、「プーパッポンカリーがおいしくて、３、４杯食べました」と無邪気に明かした。お気に入りのカットは、「黒の大スケスケ水着」と紹介。ホテルの敷