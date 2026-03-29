俳優・タレントの杉田かおる（61）が27日、自身のインスタグラムを更新。「姪っ子の13回目のバースデー おめでとう」と祝福し、姪っ子の近影を“顔出し”で披露した。【写真】「かおるさんに似てますね」「大きくなりましたねぇ」13歳迎えた姪っ子の“顔出し”ショット杉田は「13年前も今年の様に少し早い桜の開花で、姪っ子が産まれた日も鎌倉のあたりは桜が満開、そして家のお庭のチューリップも沢山咲いていたのを思い出し