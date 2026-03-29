義父も義弟も、さらに義母本人まで…みんなで寄ってたかって介護を要求！旦那さんが味方っぽいのだけが救いですね…。そして旦那さんはなんとか弟の協力を仰ごうとするのですが、彼は驚きの方法でこの介護問題を解決しようとして…!?>>【まんが】介護は長男嫁の義務？(ウーマンエキサイト編集部)