２８日に放送されたＭＢＳ・ＴＢＳ系「サタプラ」では、アンタッチャブルにそっくりすぎる人気俳優がまさかの共演を果たした。番組人気企画の「うっかりファミリー」に出てきた人物を見て、ゲストの神田愛花が「ええ？」と思わず二度見。その人物は俳優の小手伸也と野間口徹で、パッと見はどうみてもアンタッチャブルだ。アンタッチャブルの山崎弘也は「我々がやってきたんで」というと、柴田英嗣は「我々じゃないです」と笑