3月28日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B2リーグ戦の第27節GAME1が開催された。 プレーオフ進出をかけ、西地区対決となった熊本ヴォルターズと鹿児島レブナイズの一戦。試合序盤から点を取り合う激しい展開となり、第2クォーターに熊本はラウリー・アルキンズの得点をきっかけにして10－0のランを炸裂させ逆転すると、48－40で試合