開催：2026.3.29会場：ドジャースタジアム結果：[ドジャース] 3 - 2 [Dバックス]MLBの試合が29日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとDバックスが対戦した。ドジャースの先発投手はタイラー・グラスノー、対するDバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲスで試合は開始した。1回表、4番 パビン・スミス 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでDバックス得点