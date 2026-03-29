これって捨てるべき？ 迷いやすい野菜の「食べられるor食べられない」をプロが指南【画像で見る】黄色くなった野菜、まだ食べられる？節約を意識して買い物しても、気づけば野菜室に“ちょっと心配な野菜”が残っている…そんな経験は誰にでもありますよね。しなびた葉物や芽が出た玉ねぎ、湿ったきのこなど、食べていいのか迷う場面は日常にたくさん。そこで今回は、食材を無駄にしないために知っておきたい“食べられる野菜の見