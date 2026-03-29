【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月8日に公開される劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』の主題歌に、LiSAの新曲「YES」が起用されることが決定。公開された本予告の中で、音源の一部が初解禁された。 ■二度のTVシリーズOP担当に続き、『魔法科』とは三度目のタッグ！ LiSAが『魔法科高校の劣等生』シリーズの主題歌を担当するのは、TVアニメ第1シーズンのOPテーマ「Rising Hope」と、第