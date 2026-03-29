放送日時3月29日（日）11:45〜12:45 ゲスト先生アインシュタイン先生 放送内容新企画！「スクール革命！ドリームハウス」家のプロが集結！最新の人気設備や今どきの住宅設備が続々登場！理想の家にメンバー大盛り上がり！！