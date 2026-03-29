仏RFIの中国語版サイトによると、シンガポールのローレンス・ウォン首相は28日、4日間の中国訪問を終えてシンガポールメディアの取材に応じ、東南アジア諸国は中国と米国の対立でどちらの側にもつかず、地域が開放的で包容的な状態を維持することを望むと述べた。ウォン氏は「主要国との開放的で包括的な関係構築を目指す姿勢は、シンガポール特有のものではない。これは東南アジア諸国連合（ASEAN）の立場でもある」とし、「ASEAN