日本テレビの森圭介アナウンサー（47）が29日、自身のインスタグラムを更新。今月いっぱいで同局を退社する後輩の岩田絵里奈アナウンサー（30）へのメッセージを記した。「岩田さんの日本テレビアナウンサーとしての最後のオンエアが無事終わりましたね」とこの日放送された同局「シューイチ」で岩田アナの最後の出演を報告した。「新人の時に箱根駅伝の私のサブアナとして手伝ってくれましたが、実況資料をPCではなくスマホ