量子科学技術研究開発機構の高崎量子技術基盤研究所（群馬県高崎市）などは、アリが仲間と栄養を分ける助け合いを追跡・可視化することに成功したと発表した。放射性ナトリウムを活用した技術を用いることで、従来とは異なり定量的な把握も可能となった。この手法は今後、農業や環境保全の分野でも応用できる可能性があるという。アリは、子を産む女王と、エサ集めや子育てなどの働き手に分かれる「社会性昆虫」とされる。特別