Image: Keychron ギズモードとKeychronが開発するトラックボール「Nape Pro」。開催中のクラウドファンディングは、2日後の3月31日をもって終了します。 まだ迷っている人に向けて、「Nape Proはどんな人に向いているのか」を整理してみました。 【Keychron×GIZMODO】Nape Pro 10,791円 CoSTORYで見る キーボードから手を大きく離したくない人文章を書い