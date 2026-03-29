プロ麻雀リーグ「Ｍリーグ」の公式リポーターとしても活躍するフリーアナウンサーの松本圭世（３６）が結婚を発表した。お相手はロックバンドＮｏｖｅｌｂｒｉｇｈｔのギタリスト・沖聡次郎（３１）で、ともに２９日正午にＸを更新し、ファンに報告した。松本は妊娠しているという。松本は地方局の契約アナウンサーを経て、上京。２０１８年に発足した「Ｍリーグ」の試合後インタビューを担当するようになった。今まで表に出て