メーガン妃の実父のトーマス・マークルさん（８１）が、３５歳年下のフィリピン人看護師と新たな恋を見つけた。英紙デーリー・メールが２８日、報じた。現在、フィリピンに在住するトーマスさんは昨年１２月、左太ももの血栓により足への血流が遮断されて生命の危機を迎えたため、左足膝下を切断する大手術を受けた。しかし、メーガン妃が２０１８年にヘンリー王子と結婚して以来、疎遠のまま。義理の息子であるヘンリー王子や