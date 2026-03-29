友人Aの話です。30年近く見てきたご近所のおじさんには、いつも静かに座っている印象しかありませんでした。けれど、ある日見た光景に、Aと母は思わず目を疑うことになります。 静かな人 「いつもああいう人なんよ」Aの家の近くには、家族ぐるみで付き合いのあるご近所のおじさんがいました。私たちが遊びに行っても、おじさんは部屋の隅に静かに座っていることがほとんどです。 愛想が悪いわけではありません。ただ、あまり