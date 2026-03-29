慌ただしい朝、スキンケアはできるだけシンプルに済ませたい。そんなときに手に取りたくなるのが、【無印良品】から新たに登場した「洗顔もできるすっきりマスク」です。1分ほどのせて拭き取るだけで、ケアがひと通り整う設計。すっきり感とうるおい、そのバランスも気になるところ。実際の使用感や仕上がりを、写真とともにチェックします！ 無印に、時短も手軽さも叶うシートマスクが登場 【無印良品】「洗顔もでき