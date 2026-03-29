この先3月30日(月)〜4月11日(土)の期間は、前線や低気圧の影響で全国的に曇りや雨の日が多いでしょう。桜が見頃を迎える所が多いですが、お花見日和は貴重となりそうです。31日(火)〜4月1日(水)頃は本州付近を低気圧が通過するため、広く雨が強まり、九州や東海を中心に警報級の大雨となる恐れがあります。3月30日(月)〜4月5日(日)雨の降る日が多い警報級の大雨の恐れも3月30日(月)〜4月5日(日)の期間は、全国的に雨の多い1週