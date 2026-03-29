英紙「ザ・ガーディアン」が称賛、三笘薫が「輝かしいパス」を供給した日本代表は現地時間3月28日、国際親善試合でスコットランド代表と対戦し、1-0で勝利を収めた。ワールドカップ（W杯）へ向けた準備の場となった敵地ハムデンの地で、日本が誇るスピードスターが勝負を決めた。英紙「ザ・ガーディアン」は「日本の意欲的なアプローチに対するふさわしい報酬」と、決勝ゴールを挙げたFW伊東純也の活躍を高く評価した。試合は