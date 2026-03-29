◆センバツ第１０日▽準決勝智弁学園２−１中京大中京智弁学園が中京大中京に逆転勝ちし、初優勝した２０１６年以来、１０年ぶり２度目の決勝進出を決めた。１点を追う６回２死一、三塁で５番の馬場井律稀（３年）がこの回から登板した中京大中京の左腕・太田匠哉（３年）から左前へ同点適時打。三塁側アルプスから魔曲「ジョックロック」が流れる中、小坂将商監督が「打線のキーマンの一人」と語っていた背番号８が勝負強