記事ポイント燃料タンクに入れるだけでエンジン内部をケアする燃料添加剤CeO2（酸化セリウム）配合によりDPF詰まりや燃費悪化の抑制をサポートガソリン用・ディーゼル用の2タイプで2026年4月1日よりAmazonにて発売 ザーレン・コーポレーションから、燃料タンクに入れるだけでエンジンコンディションを維持できる燃料添加剤「SLUDGE BUSTERS（スラッジバスターズ）」が登場します。CeO2（酸化セリウム）を配合し、DPFの詰まり