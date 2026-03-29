日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が２９日に放送された。同番組は長嶋一茂と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が、意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は２４日に放送された同局系クイズ番組「クイズ！あなたは小学５年生より賢いの？賞金１０００万円ＳＰ」（火曜・後８時）に３人で