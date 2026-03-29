劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』（５月８日公開）の本予告映像＆第3弾キービジュアルが公開された。主題歌は第1シーズンオープニングテーマ「Rising Hope」、第3シーズンオープニングテーマ「Shouted Serenade」に続き、『魔法科』と3度目のタッグとなるLiSAの新曲「YES」に決定した。【動画】深雪の姿やばい！公開された劇場版『魔法科高校の劣等生』映像『魔法科高校の劣等生』は、魔法が技術として確立された世界